Fetö/pdy Soruşturması

Kocaeli'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi.



Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan, daha önce meslekten ihraç edilen 13 emniyet mensubu ile bir eski memurun emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından güvenlik önlemleri eşliğinde Kocaeli Adliyesine sevk edildi.