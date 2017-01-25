Fetö/pdy Soruşturması

Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilen 9 emniyet mensubu gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Samsun merkez ve ilçelerinde belirlenen adreslere, örgütün emniyet yapılanmasına yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.



Operasyonda meslekten ihraç edilen emniyet amirleri M.A, İ.A, komiser yardımcısı A.Y, başpolis memurları O.K, D.A. ile polis memurları M.E, Y.D, N.B. ve E.İ. gözaltına alındı.



Zanlılar emniyete götürüldü.



Şüphelilerin örgütün şifreli haberleşme uygulaması "ByLock"u kullandıkları iddia edildi.