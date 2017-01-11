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Fetö/pdy Soruşturması - 6 Şüpheli Tutuklandı

Fetö/pdy Soruşturması - 6 Şüpheli Tutuklandı

Bilecik'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 6 şüpheli tutuklandı.

Fetö/pdy Soruşturması - 6 Şüpheli Tutuklandı

Bilecik'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 6 şüpheli tutuklandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezi ile Bozüyük ve Gölpazarı ilçelerinde düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarda, aralarında adliye çalışanları ve cezaevlerinde görev yapanların da bulunduğu A.Y. (39), E.A. (24), M.A. (32), M.Ş. (39), S.K. (32) ve B.T'yi (31) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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