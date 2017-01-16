Fetö/pdy Soruşturması - 12 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Kırşehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 40 şüpheliden 12'si daha adliyeye sevk edildi.



Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında FETÖ ile bağlantılı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan, aralarında yönetici, doktor, ebe ve hemşirelerin de bulunduğu 40 şüpheliden 12'sinin daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi.



Adliyeye getirilen şüphelilerden bazılarının sağlık alanında örgütün kadın yapılanmasında görev aldıkları, FETÖ'ye yakın sendikalara üye oldukları da öğrenildi.



Kırşehir Kamu Hastaneleri Birliği bünyesindeki kurumlara yönelik 10 Ocak'ta başlatılan operasyonda, Kırşehir Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Alpaslan Kuş, Sağlık-Sen Kırşehir Şube Başkanı ve İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şube Müdürü Necati Yılmaz, Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü Şenol Soykan'ın da aralarında bulunduğu 40 şüpheli farklı tarihlerde gözaltına alınmıştı.



Şüphelilerden 19'u daha önce adliyeye sevk edilmiş, 13'ü tutuklanmış, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.