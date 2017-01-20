Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan, Türk Silahlı Kuvvetlerindeki görevlerinden uzaklaştırılan 11 kişi adliyeye gönderildi.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 11 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından zanlılar adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirlenen, Bursa İl Jandarma Komutanlığındaki görevlerinden uzaklaştırılan 11 zanlıyı dün gözaltına almıştı.
Fetö/pdy Soruşturması - 11 Zanlı Adliyeye Sevk Edildi
Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan, Türk Silahlı Kuvvetlerindeki görevlerinden uzaklaştırılan 11 kişi adliyeye gönderildi.
Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan, Türk Silahlı Kuvvetlerindeki görevlerinden uzaklaştırılan 11 kişi adliyeye gönderildi.
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads