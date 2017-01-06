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Fetö/pdy Operasyonunda Gözaltına Alınanlar Sağlık Kontrolünden Geçirildi

Fetö/pdy Operasyonunda Gözaltına Alınanlar Sağlık Kontrolünden Geçirildi

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ-İSTANBUL DHAİstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen FETÖ/PDY operasyonu kapsamında gözaltına alınan şüpheliler Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Fetö/pdy Operasyonunda Gözaltına Alınanlar Sağlık Kontrolünden Geçirildi

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ-İSTANBUL DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen FETÖ/PDY operasyonu kapsamında gözaltına alınan şüpheliler Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler daha sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Sağlık kontrolüne getirilenler

-Hastaneye girişleri

-Hastaneden çıkışları

-Hastaneden detaylar


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