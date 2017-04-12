Fetö/pdy Operasyonunda 4 Tübitak Personeli Tutuklandı
Kocaeli’de FETÖ/PDY’ye yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında sabah saatlerinde adliye sevk edilen 5 TÜBİTAK çalışanından 4’ü tutuklandı.
Kocaeli'de FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında sabah saatlerinde adliye sevk edilen 5 TÜBİTAK çalışanından 4'ü tutuklandı.
FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) yapılanmasına yönelik Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma dosyası kapsamında 5 TÜBİTAK çalışanı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 TÜBİTAK çalışanından 4'ü tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KOCAELİ