Fetö/pdy Operasyonunda 4 Tübitak Personeli Tutuklandı

Kocaeli’de FETÖ/PDY’ye yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında sabah saatlerinde adliye sevk edilen 5 TÜBİTAK çalışanından 4’ü tutuklandı.

Fetö/pdy Operasyonunda 4 Tübitak Personeli Tutuklandı

Kocaeli'de FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında sabah saatlerinde adliye sevk edilen 5 TÜBİTAK çalışanından 4'ü tutuklandı.

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) yapılanmasına yönelik Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma dosyası kapsamında 5 TÜBİTAK çalışanı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 TÜBİTAK çalışanından 4'ü tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KOCAELİ

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Türkiye Bilimsel Ve Teknolojik Araştırmalar Kurumu, Türkiye Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Başsavcılığı, Başsavcılık, Cumhuriyet, Başsavcı, Kocaeli, Tübitak, Terör, Sabah