Fetö/pdy Operasyonu - Edirne

Edirne'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem yapısına" yönelik operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

Fetö/pdy Operasyonu - Edirne

Edirne'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem yapısına" yönelik operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda örgütün "mahrem imamı" olduğu öne sürülen öğretmen M.F.B. gözaltına alındı.

Şüpheli, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İstanbul'a gönderildi.

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