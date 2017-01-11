TÜMÜ
Haberler Search
Fetö/pdy Operasyonu - Çorum

Fetö/pdy Operasyonu - Çorum

Çorum'un Kargı ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 25 zanlıdan 9'u tutuklandı.

Fetö/pdy Operasyonu - Çorum

Çorum'un Kargı ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 25 zanlıdan 9'u tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Kargı'da FETÖ/PDY'ye üye oldukları ve örgüte finansman sağladıkları iddiasıyla polis ekiplerince gözaltına alınan 25 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan, aralarında açığa alınan kamu görevlilerinin de bulunduğu S.D, S.G, R.Ç, O.İ, N.D, M.S, M.Ö, İ.E. ve F.F. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Cumhuriyet Başsavcılığı, Sağlık, Finans, Polis, Kargı, Çorum, Terör, PDY, FETÖ
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads