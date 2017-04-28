Fetö/pdy Operasyonu - 9 Eski Özel Okul Çalışanı Tutuklandı

Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kap"samında, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandığı tespit edilen 9 eski özel okul personeli tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, FETÖ/PDY'nin eğitim yapılanmasına ilişkin sürdürülen soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlamalarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandığı tespit edilen eski özel okul çalışanı 9 öğretmen ve 1 muhasebeci gözaltına alındı.



Gözaltına alınan 3'ü kadın 10 eski özel okul personeli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Zanlılardan 2'si kadın 9 şüpheli tutuklandı, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.