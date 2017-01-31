Fetö/pdy Operasyonu - 8 Şüpheli Tutuklandı

Mersin'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında adliye sevk edilen 18 şüpheliden 8'i tutuklandı.



Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY'nin faaliyetlerine devam ettikleri, örgüte finans sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan, daha önce görevden uzaklaştırılan eski emniyet müdürü L.A'nın da yer aldığı 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Adliyeye sevk edilen ve örgütün gizli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları tespit edilen şüpheliler L.A. ile S.A, A.E, E.G, H.A, İ.K, M.E. ve S.B. tutuklandı. Diğer 10 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.