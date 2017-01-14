Fetö/pdy Operasyonu - 7 Asker Ile Iki Infaz Koruma Memuru ve Bir Zabit Katibi Tutuklandı - Antalya

Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 10 kişi tutuklandı.



AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görevli askerler Ali B, Erkan Ç, Hakan N, İsa B, Mehmet K, Oğuz A, Sedat Y. ile iki infaz koruma memuru ve bir zabit katibini gözaltına aldı.



Örgüte finansal destek sağladıkları ve gizli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı oldukları iddia edilen zanlıların evlerinde yapılan aramalarda örgütsel dokümana el konuldu.



Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece "FETÖ üyesi olmak", "FETÖ kapsamında faaliyetlerde bulunmak" suçlamasıyla tutuklandı.