Fetö/pdy Operasyonu - 25 Kişi Adliyeye Sevk Edildi

Uşak merkezli 18 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 25 kişi adliyeye sevk edildi.



Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin 18 ildeki eş zamanlı operasyonda gözaltına aldığı 2'si kadın 25 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Uşak Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütüne yardım" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.



Geçtiğimiz hafta düzenlenen operasyonda gözaltına şüphelilerin "örgütün mahrem yapı ve ideolojik kanadında" görev aldıkları, bazılarının da örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı öğrenilmişti.



Uşak'ta, 21 Ekim 2016'da "örgütün mahrem yapı ve ideolojik kanadına" yönelik düzenlenen ve 26 ili kapsayan operasyonda kapsamında da 32 kişi tutuklanmıştı.