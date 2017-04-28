Fetö/pdy Operasyonu

Bursa merkezli 2 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, örgütle bağlantılı oldukları öne sürülerek gözaltına alınan 14 kişiden emniyetteki işlemleri biten 13'ü adliyeye gönderildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Bursa ve Antalya'da 21 Nisan'da gözaltına alınan 13 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Sağlık kontrolünün ardından zanlılar adliyeye sevk edildi. Bir zanlının ise emniyetteki işlemleri sürüyor.



Bursa ve Antalya'da, örgütle bağlantılı oldukları gerekçesiyle Kanun Hükmünde Kararname ile SGK İl Müdürlüğündeki görevlerinden ihraç edilen 18 kişinin yakalanması için 21 Nisan'da eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Bursa'da 13, Antalya'da bir kişi gözaltına alınmıştı.



Zanlıların, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları, Bank Asyaya örgüt liderinin talimatı doğrultusunda para yatırdıkları ve FETÖ ile ilişkisi bulunan derneklere üye oldukları öne sürülmüştü.