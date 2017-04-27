Fetö/pdy Operasyonu

Bursa merkezli 4 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, "ByLock" kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5'i eski polis, 14 zanlı adliyeye sevk edildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Bursa, Ankara, İstanbul ve Balıkesir'de gözaltına alınan 14 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.



Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı belirlenen 5'i eski polis 15 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. 18 Nisan'da Bursa, Ankara, İstanbul ve Balıkesir'deki adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5'i eski polis, 9'u emniyet görevlisi yakını olmak üzere 14 şüpheli gözaltına alınmıştı.