Fetö/pdy Operasyonu

Bilecik'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.



FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde görevli Meslek Yüksek Okulu Müdürü M.K. Bilgi İşlem Birim Sorumlusu M.Ö. ve Mühendislik Fakültesi Öğretim Görevlisi R.Y. işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.



Şüpheliler M.K. M.Ö. ve R.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Ayrıca, "PKK terör örgütüne üye olmak, terör örgütü PKK propagandası yapmak ve cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından adliyeye sevk edilen bir zanlı da tutuklandı.