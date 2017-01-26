Fetö/pdy Operasyonu

Bolu merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 20 kişiden 11 polis ve 2 öğretmen adliyeye çıkartıldı.



Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aralarında meslekten ihraç edilen, açığa alınan ve görevde bulunan 2. sınıf emniyet müdürü, komiser, polis, infaz koruma memuru, öğretmen ve hemşirelere yönelik Bolu, Malatya, Kütahya, Adana, Osmaniye ve Manisa'da eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 20 kişiden 11 polis ve 2 öğretmenin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddia edilen 13 kişi, Terörle Mücadele (TEM) ekipleri tarafından sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.



Gözaltında bulunan 7 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.