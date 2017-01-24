Kırıkkale'de Fetö Operasyonu - 14 Polis Adliyede

Kırıkkale'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 polis adliyeye gönderildi.



Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 4. sınıf emniyet müdürleri U.A. ve A.A. ile polisler S.A, Ç.D, Ö.Ü, İ.T, Y.Ç, C.B, H.Ş, Y.Ş, S.K, Ö.H, H.K. ve H.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Sağlık kontrolünün ardından zanlılar adliyeye sevk edildi.



Kırıkkale'de 20 Ocak'ta düzenlenen operasyonda, FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla 14 zanlı gözaltına alınmıştı.