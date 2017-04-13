Fetö/pdy'nin, Tekirdağ İl Askeri İmamı, Kayseri'de Yakalandı

TEKİRDAĞ Emniyet Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY terör örgütünün il askeri imamı olarak aranan Y.P., Kayseri'de yakalandı. Y.P.'nin yakalandığı sırada bere ve gözlük takarak kendini kamufle etmeye çalıştığı bildirildi.



Terör örgütünün, Tekirdağ'da askeri sorumlusu olan ve Kayseri'de oturduğu belirlenen Y.P.'nin evine polis tarafından operasyon düzenledi. Evde olmadığı anlaşılan zanlı, yapılan çalışmalar sonucu, aynı bölgeye yakın bir yerde yakalandı. Y.P.'nin yakalandığında, tanınmamak için başına bere taktığı ve gözlük kullandığı, böylece kendini kamufle etmeye çalıştığı kaydedildi. Polisin dikkatli ve titiz çalışması sonucu yakalanan şüphelinin Emniyet'teki sorgusunun sürdüğü kaydedildi.



- Kayseri