Fetö/pdy'nin "İzmir Adliyesindeki Fişleme" Davası

İzmir Adliyesindeki fişleme iddialarına ilişkin, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında açılan davada 2'si tutuklu 8 sanığın yargılanmasına devam edildi.



İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada "terör örgütü üyesi olmak", "hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek", "bazı dosyalardaki bilgileri örgüte aktarmak" suçlamalarıyla yargılanan tutuklu sanıklar Y.K. ve M.F.S. ile tutuksuz sanıklar, bazı müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu.



Tanık M.G, 17-25 Aralık 2013 sürecinin ardından bazı televizyon kanallarındaki yayınlara katılarak FETÖ/PDY'ye ilişkin değerlendirmelerinin ardından tutuklu sanık Y.K'nin kendisiyle iletişime geçtiğini ve İzmir Adliyesinde örgüt mensubu olduğunu iddia ettiği bazı isimleri paylaştığını belirterek, Y.K'yi bu bilgileri aktarması için emniyet müdürlüyle tanıştırdığını söyledi.



Y.K. ve tutuksuz sanık M.A'nın sosyal medya üzerinden FETÖ/PDY aleyhine yazılar yazdığına şahitlik ettiğini söyleyen M.G, sanık Y.K'nin kendisine verdiği bazı isimlerin FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında tutuklandığını anlattı.



Tanık M.E.B. de verdiği ifadede, lise ve üniversite yıllarında "cemaat" denilen yapıya dini duygularla, Allah rızasını gözeterek girdiğini ancak devlet aleyhine neler yapabileceklerini tahmin edemediği beyanında bulunarak, 17-25 Aralık 2013 süreci ve MİT tırlarının durdurulması olaylarına ilişkin haberleri gördükten sonra FETÖ/PDY ile bağını kopardığını öne sürdü.



Ev arkadaşı aracılığıyla tanıştığı tutuklu sanık M.F.S. ile zaman zaman örgüt toplantıları yaptığını kaydeden M.E.B, toplantılarda M.F.S'nin elebaşı Fetullah Gülen'in vaazlarını internet üzerinden dinlettiğini ve kitaplarını okuttuğunu söyledi.



M.F.S'nin 2014'te örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u telefonuna yüklettiğini öne süren M.E.B, "Programın telefonuma yüklenmesi yaklaşık 10 dakika sürdü. Örgüt mensuplarınca ByLock'tan herhangi bir talimat almadım. Programı yükledikten sonra bu bilgiyi kimseye söylemedim." ifadelerini kullandı.



Mahkeme heyeti, sanıklar Y.K. ve M.F.S'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.



Operasyon



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, "FETÖ/PDY üyelerinin adliyede kadrolaşması, fişleme yapması ve dosyalardaki bazı bilgilerin örgüte aktarılması" iddiaları üzerine 23 Şubat 2015'te Karşıyaka, Torbalı, Menemen ilçeleri ile Manisa'da operasyon gerçekleştirilmişti.



Zanlıların, savcı ve hakimler hakkında "FETÖ ile bağlantılarına göre" fişleme yaptıkları, FETÖ'ye yönelik soruşturmalarla ilgili bilgileri UYAP sistemi üzerinden temin ederek örgüte aktardıkları, adliyeye personel alımına yönelik mülakatları etkilemek ve örgüt üyelerinin önünü açmak amacıyla yüksek puan alan diğer adayları "FETÖ üyesi" gibi gösterip elenmelerini sağladıkları iddia edilmişti.



Operasyon kapsamında yapılan aramalarda İzmir'deki "delillerin karartılmasına yönelik dava" ile ilgili hakim, savcı ve adliye personeli hakkında belgeler ele geçirilmişti. Operasyonun ardından 3'ü tutuklu 8 sanık hakkında dava açılmış, 28 Eylül'deki duruşmada T.A. hakkında tahliye kararı verilmişti.