Fetö/pdy'nin "Cezaevi Yapılanması" Davasına Başlandı

FETÖ / PDY'nin İstanbul'daki cezaevleri yapılanmasına ilişkin haklarında dava açılan 45'i tutuklu 49 kişilik davanın ilk duruşmasına başlandı. Tüm sanıklar, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyorlar.



FETÖ / PDY'nin İstanbul'daki cezaevleri yapılanmasına ilişkin aralarında Silivri Kapalı Cezaevi 2. Müdürü Abdullah Çoban, Silivri Kapalı Cezaevi 2. Müdürü Murat Küçük, Silivri Açık Cezaevi 2. Müdürü Hasan Topaloğlu ve cezaevinde görevli sosyolog, psikolog ile infaz koruma memurlarının bulunduğu 45'i tutuklu 49 sanıklı davanın görülmesine başlandı.



İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Silivri Kapalı Cezaevi yerleşkisinin yanında bulunan duruşma salonunda görülen davanın ilk duruşmasına, 39'u tutuklu, 4'ü tutuksuz 43 sanık katıldı. İddianamede sanıklardan 43'ünün ByLock kullanıcısı olduğu belirtiliyor.



Tüm sanıkların, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada kimlik tespiti yapılıyor. - İstanbul