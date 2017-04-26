Fetö / Pdy'nin Adliye Yapılanması Davası

TERÖR örgütü FETÖ / PDY'nin İstanbul genelindeki adliye yapılanmasına ilişkin 87'si tutuklu 129 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada savunmalar alındı. Silivri Ceza İnfaz Kurumları'nın karşısında bulunan binada İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde üç gündür süren davada toplam 55 tutuklu sanık ifade verdi. Sanıklar, terör örgütü FETÖ / PDY üyeliği suçlamasını reddetti, örgütün şifreli haberleşme programı 'Bylock'u' da kullanmadıklarını savundu. Savunmaların alınmasına ara veren mahkeme heyeti, duruşmayı yarına erteledi.



Öte yandan, haftaya da devam edecek olan davada sanıkların savunmaları alınacak. - İstanbul