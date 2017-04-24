Fetö/pdy 'Nin Adliye Yapılanması Davası

Terör örgütü FETÖ / PDY'nin İstanbul genelindeki adliye yapılanmasına ilişkin 87'si tutuklu 129 sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın ilk duruşmasında sanıklar savunma yaptı. Katip olan sanıklar örgütün şifreli haberleşme programı olan 'Bylock' programını kullanmadıklarını, örgütle de bir bağlantılarının olmadığını savundu.







"BYLOCK KULLANMADIM"



Silivri Ceza İnfaz Kurumları'nın karşısında bulunan binada İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada ifade veren zabıt katibi tutuklu sanık Kayhan Bozkurt, 15 Temmuz'da gözaltına alındığını, 23 Ağustos 2016'da ise tutuklandığını anlattı. 8 aydır tutuklu olduğunu söyleyen Kayhan, "Meslekten de ihraç edildim. Neden ihraç edildiğimi ise bilmiyorum. Bylock kullanmadım. Hakkımdaki suçlamaları reddediyorum" dedi.







"SENCE FETÖ TERÖR ÖRGÜTÜ MÜ?"



Zabıt Katibi Mehmet Ali Andıç "FETÖ terör örgüt üyeliğini reddediyorum örgütle bir irtibatım olmadı" dedi. Mahkeme Başkanı "Sence FETÖ terör örgütü mü?"diye sormasın üzerine Andıç, "Haberlerden duydum kadarıyla …." diye cevap verdi "Hiçbir şekilde iddia edildiği bylock kurmadım ve kullanmadım" diyen sanık Andıç, 77 yaşındaki annesinin görüşlerine gelemediğini mağdur olduğunu söyledi. Gözaltına aldığı için DGS sınavına giremediğini, eğitim ve öğretim hakkının engellendiğini söyleyen Andıç,"9 aydır tutukluyum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim" şeklinde konuştu.







"BEN TERÖRİST DEĞİLİM"



Tutuklu sanık Saniye Yılmaz da örgüt üyeliği suçlamasını reddederek, "Bylock kullanmadım, telefonuma yüklemedim. Gizli tanığın iddialarını da kabul etmiyorum. İşimi en güzel şekilde yapmaya çalıştım. Hep sevilen insan oldum. Ben terörist değilim. 15 Temmuz'u yapanları da lanetle kınıyorum" diye konuştu.







SANIK JET FADILI'N TAHLİYE EDİLMESİNİ ÖRNEK VERDİ



Kamuoyunda Jet Fadıl olarak bilinen Fadıl Akgündüz'ün 2 bin 443 yıla kadar hapsinin istendiğini ancak 15 ayda tahliye edildiğini söyleyen başka bir sanık da "Benim de şimdiye kadar tahliye olmam gerekiyordu. Bylock kullanmadım. Örgüt üyeliğini reddediyorum. Beni tutuklayan hakim de tutuklandı. Ben yanlış yapmadım" diye savunmasını yaptı. Diğer sanıklarda örgüt üyesi olmadıklarını ve bylock kullanmadıklarını savunarak tahliyelerini ve beraatlerini istedi. Duruşma sanıkların savunmalarını yapmasıyla devam ediyor. - İstanbul