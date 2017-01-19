Fetö/pdy İmamlarına' Operasyon: 9 Gözaltı



ADIYAMAN Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından FETÖ/PDY'nin eğitim imamlarına yönelik operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.



Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY'nin, imamları olduğu öne sürülen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Adıyaman'ın yanı sıra Gaziantep ve Malatya'daki çeşitli adreslere yapılan baskınlarda 9 kişi gözaltına alındı. Terör örgütünün eğitim ve memurlardan sorumlu imamları olduğu belirtilen şüphelilerin sorgulanmasına başlandı.

- Adıyaman