Fetö/pdy'den Aranan Kişi Yakalandı

Afyonkarahisar'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin soruşturma kapsamında aranan şüpheli, Uşak'ta huzur uygulamasında yakalandı.



Uşak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dikilitaş Mahallesi Barboros Caddesi'nde "Huzur-64" kapsamında oluşturdukları uygulama noktasında, durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istedi.



"Dur" ihtarına uymayarak kaçan şüpheliler, yakın takip ve kovalamaca sonrası yakalandı. Otomobilde bulunan H.G. (39) ve O.Ç'ye (58) Genel Bilgi Taraması yapıldı. FETÖ örgütüne üye olmak suçundan arandığı tespit edilen H.G. gözaltına alındı.



Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürülen H.G, buradaki işlemlerinin ardından Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.



Şüphelinin, Afyonkarahisar'da öğretmen olduğu, FETÖ örgütüne üye olmak suçundan meslekten ihraç edildiği ve arandığı öğrenildi.