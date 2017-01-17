Fetö/pdy'den 7 Kişi Tutuklandı

Malatya'da sürdürülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 24 şüpheliden 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Fetullahçı Terör Örgütü-Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğü'nden ihraç edilen ve sonrasında gözaltına alınan 24 eski öğretmen işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Savcılık sorgularının ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen 24 kişiden 7'si tutuklanırken 17 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.



Bu arada, bugün de aynı şekilde görevlerinden ihraç edilen 20 öğretmen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. - MALATYA