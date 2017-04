Fetö/pdy Davası

Edirne'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan, aralarında firari sanık FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de bulunduğu 18'si tutuklu 40 sanığın yargılanmasına devam edildi.



Edirne 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşma, adliyenin konferans salonunda yapıldı.



Duruşmaya, tutuklu sanıklar Kazım Yavuz, Yakup Torun, İsmail Özkan, Halil İbrahim Karadeniz, Aydın Tünbel, Erhan Bozne, Nidai Kıraç, Selman Yıldırım, Önder Aydın, Nuri Eken, Ertuğrul Türker, Ahmet Arvasi, Enes Selim Bölükoğlu, Erdoğan Duman, Taner Vardar ile avukatları katıldı.



Bülent Cihangir ve Hasan Odabaşı ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yöntemi ile katıldı.



Sanık Kazım Yavuz, örgütün mütevelli heyetinde olduğu iddialarının doğru olmadığını savundu. Bir önceki savunmasında 2012'den sonra mütevelli heyeti sohbet grubuna ilişkin beyanı hatırlatılan Yavuz, "Bu husus yanlış geçirilmiş olabilir. Sohbete 100-150 kişi geliyordu. 10-15 kişilik grup kenara çekiliyor ve aralarında Kur'an okuyup, sohbet ediliyordu. Mütevelli nedir bilmiyorum. Ben mütevelli heyetine dahil olduğum şeklinde bir şey söylemedim. Avukatımın beyanlarına katılıyorum." dedi.



Sohbet grubunda kimlerin olduğu ile ilgili soruya Yavuz, "Şu anda içeride olanlar, dışarıda bırakılanlar hepsi vardı. Sohbete her zaman değişik çeşit çeşit insanlar geliyordu." diye konuştu.



Sanık Yakup Torun, İstanbul'dan sıkıldığı için 2010'da Edirne'ye geldiğini söyledi. Edirne'nin küçük olması nedeniyle de sıkıldığını anlatan Torun, "Öğretmenlerin sosyalleştiği, birliktelik sağlayabileceği hayatımıza renk sağlaması için Edirne'de bir dernek kurulabileceğini öğretmen arkadaşlarımız ile paylaştık. Edirne Eğitimciler Derneği'ni kurmaya karar verdik. Bu derneğin her kesime hitap etmesini istedik. Toplumda sevilen sayılan, ön planda yer olanların olmasını istedik." ifadelerini kullandı.



Himmet almadıklarını ve aldıklarını dernek aidatı olarak kanuni olarak kaydettiklerini öne süren Torun, Edirne'de şu anda görevde olan bazı yöneticiler hakkında da iddialarda bulundu.



Sanık Ahmet Arvasi ise iddiaları kabul etmediğini belirterek, "Amirlerimin bana yap dediklerin yaptım. Bana para yatır dediler yatırdım. Çek dediler çektim." şeklinde konuştu.



Diğer sanıklar ve avukatlarının savunmaları sonrası mahkeme başkanı Tayyip Özdurmaz, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, firari sanıkların yakalama emirlerinin devamına, infazlarının beklenmesine, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, Mehmet Büyükgezici, Ömer Sezgin hakkında çıkarılan iade ve kırmızı bülten cevaplarının beklenmesine, dijital verilerle ilgili inceleme sonucunun beklenilmesine, ele geçirilen telefonların İMEİ numaralarına göre ByLock kullanımının tespit edildiği tarihten itibaren bu telefon numaralarının kimlerle görüşme yaptığının tespiti için BTK'ya yazı yazılarak HTS raporlarının istenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.