Fetö/pdy Davası

Adana'nın Kozan ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 20'si tutuklu 30 kişi hakkında "örgüt üyeliği ve örgüte silah sağlamak" suçlarından açılan davanın ilk duruşmasında mahkeme yetkisizlik kararı verdi.



Sanıkların 15 yıldan 25 yıla kadar varan hapis cezalarına çarptırılmaları istemiyle açılan davanın ilk duruşması Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı.



Duruşmaya tutuklu 20 sanık ve avukatları katıldı. Eski Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan'ın da aralarında bulunduğu tutuksuz sanıklar ise duruşmaya katılmadı.



Kimlik tespitinin ardından savcı, davanın Kozan Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmesi gerektiğini belirterek yetkisizlik kararı verilmesini istedi.



Mahkeme başkanı da sanıklar ve avukatlarından savunmalarını yapmalarını istedi.



Sanıklar FETÖ/PDY terör örgütü ile ilgilerinin olmadığını ileri sürerek tahliye talebinde bulundu.



Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluklarının devamına karar verip, savcının talebi doğrultusunda dava dosyasını yetkisizlik kararıyla Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderdi.



Bölge mahkemesi, davanın Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde mi yoksa Kozan Ağır Ceza Mahkemesi'nde mi görüleceğine karar verecek.