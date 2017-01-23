Fetö/pdy Davası - 18'i Tutuklu 88 Sanığın Yargılanmasına Başlandı

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aralarında profesörlerin de bulunduğu 18'i tutuklu 88 sanıklı davanın ilk duruşması başladı.



7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşma nedeniyle adliye çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.



Duruşmaya aralarında profesörlerin de bulunduğu çok sayıda sanıkla, avukatları ve yakınları katıldı.



Alfabetik sıraya göre dinlenen 13 sanık, üzerlerine atılı suçlamaları reddetti.



Tutuksuz sanıklardan Abdurrahman K, eğitimini birinciliklerle tamamladığını, akademisyen olarak da dereceleri bulunduğunu, 31 yaşında doçent, 36 yaşında profesör olduğunu belirterek, uluslararası düzeyde de çok sayıda ödül aldığını, herhangi bir terör örgütüyle bağının bulunmadığını savundu.



Abdurrahman K, FETÖ'nün sözde "bölge imamı", firari sanık Mehmet Kocatürk'ü tanıyıp tanımadığının sorulması üzerine 2008'de rektör yardımcısı olarak atanınca Kocatürk'ün kendisine hayırlı olsun ziyaretine geldiğini ancak bu kişiden hoşlanmadığını ileri sürdü.



Aranın ardından sanıkların dinlenmesine devam edilecek.