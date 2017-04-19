Fetö/pdy Davaları

Bartın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üyelik iddiasıyla aralarında eski hakim ve öğretmenlerin bulunduğu tutuklu 5 sanığın yargılanmasına başlandı.



Bartın Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya sanık eski hakim Turgay Bostancı, avukatı ve yakınları katıldı.



Bostancı, savunmasında, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullanmadığını ileri sürdü.



Üniversite yıllarında örgütün evlerinde kaldığını söyleyen Bostancı, "Okul yıllarında bu yapının evlerinde kaldım. Okulumu tamamladıktan sonra Bartın Adliyesi'nde stajyer hakim olarak göreve başladım. Benim bu yapıyla hiçbir alakam yoktur. Silahlı terör örgütüne üye olma suçlamasını kabul etmiyorum." diye konuştu.



Öte yandan, daha önce görevlerinden ihraç edilen eski öğretmenler Muhammet Öztürk, Mevlüt Esenyurt, Abdurrahman Öztürk ve Muhammet Bayraktar da hakim karşısına çıktı.



Sanıklar savunmalarında, örgüt için ev sohbetleri yapmadıklarını ve silahlı terör örgütüne üye olmadıklarını iddia etti.



Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmaları erteledi.