Fetö/pdy Davaları

Bartın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye oldukları iddiasıyla yargılanan sanıklardan biri 7 yıl 6 ay, diğeri 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.



Bartın Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmaya emekli öğretmen Hüseyin Ulusoy, avukatı ve yakınları katıldı.



Ulusoy, mahkeme başkanının, "Silahlı terör örgütüne üye olma' iddiasıyla yargılanıyorsunuz" ifadesi üzerine, "Senelerdir öğretmenlik yapıyorum. Öğretmenlik yaptığım süre zarfı içerisinde devletine ve milletine bağlı oldum. Suçlamaları kabul etmiyorum." dedi.



Önceki yıllarda birkaç kez cemaatin sohbet ortamlarında bulunduğunu ancak "ByLock" kullanmadığını öne süren Ulusoy, tahliyesini talep etti.



Mahkeme heyeti, Ulusoy'u "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.



Ses ve Görüntü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) duruşmaya katılan ev hanımı Şermin Kara da, suçlamaları kabul etmeyerek, tahliyesini istedi.



Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın, tutuklu bulunduğu süre ve ceza miktarını göz önüne alarak adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar verdi.