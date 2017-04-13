Fetö/pdy Cezaevi Yapılanması Davasında 3 Duruşması Bitti

BİR KİŞİNİN TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ



*FETÖ / PDY'nin İstanbul'daki cezaevleri yapılanmasına ilişkin birleşen dosya ile birlikte haklarında dava açılan 47'i tutuklu 51 kişinin yargılandığı davanın üçüncü duruşması yapıldı.



*Davanın üçüncü duruşmasında tüm sanıkların sorguları tamamlandı. Mahkeme, sanıklardan Mustafa Gökmen'in tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.



Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA



FETÖ / PDY'nin İstanbul'daki cezaevleri yapılanmasına ilişkin aralarında Silivri Kapalı Cezaevi 2. Müdürü Abdullah Çoban, Silivri Kapalı Cezaevi 2. Müdürü Murat Küçük, Silivri Açık Cezaevi 2. Müdürü Hasan Topaloğlu ve cezaevinde görevli sosyolog, psikolog ile infaz koruma memurlarının bulunduğu 47'i tutuklu 51 sanıklı davanın üçüncü duruşması sona erdi.



İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Silivri Kapalı Cezaevi yerleşkesinin yanında bulunan duruşma salonunda görülen davanın ilk duruşmasına, 40'i tutuklu, 4'ü tutuksuz 44 sanık katıldı. Duruşmanın üçüncü gününde 51 sanığın da ifadesi tamamlandı.



Sanıkların sorgularının ardından söz alan avukatlar, müvekkillerinin tahliyelerini talep ettiler. Bazı sanıkların etkin pişmanlıktan faydalanma ve tahliye taleplerine karşı görüşü sorulan İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Mehmet Ayhan, etkin pişmanlıktan faydalanmak isteyen tutuklu sanıklar Zekeriya Süer, Hasan Topaloğlu, Şaban Kurt, Murat Küçük, İsmet Sayhanoğlu ve Emrah Öztürk'ün mahkemede verdikleri ifadelerinin Emniyet Genel Müdürlüğü'ne gönderilerek, Etkin Pişmanlık Yasası'na göre değerlendirme yapılıp rapor yollanmasını karar verilmesini istedi. Başsavcıvekili Ayhan ayrıca tüm sanıkların tahliye taleplerinin de reddine karar verilmesini istedi.



BİR KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ



Kısa bir ara veren mahkeme, adli kontrol şartıyla Mustafa Gökmen'in tahliyesine karar vererek duruşmayı 6-7-8 Haziran tarihine erteledi.



İDDİANAMEDEN



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ / PDY İstanbul Cezaevleri yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede, 45'i tutuklu 4'ü tutuksuz 49 sanık hakkında, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.



Yine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan bir başka iddianamede aynı suçtan tutuklu yargılanan iki kişinin dosyası da bu dava dosyası ile birleşti. Böylece bu dosyada sanık sayısı 47'si tutuklu olmak üzere 51'e ulaştı.