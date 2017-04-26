Fetö Operasyonunda Muş Sağlık Müdürü Gözaltına Alındı

Muş'ta FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Sağlık Müdürü Dr. Yavuz Akbulut gözaltına alındı.



Alınan bilgilere göre, Muş Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İl Sağlık Müdürü Dr. Yavuz Akbulut hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Bugün sağlık müdürlüğünün bulunduğu Hükümet Konağı'na giden Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Akbulut'un polisteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi. - MUŞ