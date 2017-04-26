Fetö Operasyonunda Manisa'da 20 Gözaltı

ANKARA merkezli ülke genelinde yapılan FETÖ/PDY operasyonunda, Manisa'da 20 kişi gözaltına alındı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatlarıyla FETÖ/PDY'ye yönelik Ankara merkezli 81 ilde bu sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi. Manisa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri de ilde, aralarında kamudan ihraç edilmiş olan kamu personeli ile sivillerin de bulunduğu toplam 20 kişiyi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. - Manisa