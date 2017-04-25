Fetö Operasyonunda Gözaltına Alınan 33 Eğitimci Adliyeye Sevk Edildi

Bursa merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 33 kişi adliyeye sevk edildi.



Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, KHK ile kapatılan İrfan Eğitimciler Derneği'nin yönetici ve üyelerinden oluşan 35 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı



Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 18 Nisan'da Bursa, Şanlıurfa ve Antalya'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 35 zanlı gözaltına alındı.



Şüphelilerin, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları, Bank Asya'yı kurtarmak amacıyla para yatırdıkları ve 17-25 Aralık sonrası hükümet aleyhinde algı oluşturmak için gösteri ve eylem yaptıkları belirlenmişti. Sorgusu tamamlanan 33 kişi bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edilirken, 2 kişinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - BURSA