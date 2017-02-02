Fetö Operasyonunda Gözaltı Sayısı 46'ya Çıktı

SİVAS merkezli 16 ilde düzenlenen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PY) yönelik operasyonda gözaltına alınan, daha önce görevden uzaklaştırılmış polis sayısı 46'ya çıktı.



Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, KHK ile görevlerinden uzaklaştırılan emniyet müdürü ve emniyet amirlerine 6 gün önce operasyon düzenlendi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Sivas merkezli olarak Ankara, İstanbul, Kırşehir, Aydın, Kütahya, Kayseri, Konya, Samsun, Kahramanmaraş, Erzincan, Isparta, Kırıkkale, Yozgat, Bursa ve Muğla illerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda örgütünün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen 38 kişi gözaltına alındı. Bugün ise görevden uzaklaştırılmış 15 polis ve başpolis hakkında daha yakalama kararı çıkarıldı. Hakkında yakalama kararı bulunan 8 kişi gözaltına alınarak Numune Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Operasyon kapsamındaki firari 10 şüphelinin yakalanması için de arama çalışmaları devam ediyor.



- Sivas