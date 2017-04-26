Fetö Operasyonunda 26 Şüpheli Yakalandı

Ankara merkezli 81 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet teşkilatındaki yapılanmasına yönelik operasyonda Balıkesir'de 26 şüpheli yakalandı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, örgütün emniyet teşkilatı içerisindeki yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda, Balıkesir'de 26 şüpheli yakalandı. Yapılan operasyonlarda örgüte ait hard disklerden çıkan verilere göre emniyet personelinden sorumlara öğretmen kod isminin verildiği tespit edildi. Balıkesir'de daha önce yapılan operasyonlarda da bir çok öğretmen kod isimli şahıs tutuklanmıştı. Son yapılan operasyon ise 26 şüphelinin yakalandığı, 11 firari imamın arandığı öğrenildi. - BALIKESİR