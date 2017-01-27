Fetö Operasyonunda 2 Tutuklama

Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü /Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda adliyeye sevk edilen emniyet müdür yardımcısı ile komiser tutuklandı.



Karabük İl Emniyet Müdürlüğü KOM ve TEM Şube ekiplerince soruşturma kapsamında örgütün şifreli yazışması 'ByLock' kullandıkları iddiası ile daha önce açığa alınan emniyet müdür yardımcısı Mustafa K. ve komiser İsmail Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken komiser yardımcısı M.Ç. ise denetimli serbestlik kapsamında serbest bırakıldı.



Öte yandan operasyon kapsamında Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) A.Ş çalışanları V.K., A.E., U.B., F.Ö., L.T., S.E. ve Ö.L. ile E.Ö. isimli kadın ve F.E. ise savcılığın ek gözaltı süresi kapsamından yeniden emniyette sorguya alındı. - KARABÜK