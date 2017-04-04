Fetö Operasyonunda 11 Tutuklama

Elazığ merkezli 10 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 20 şüphelinden 11'i tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü(KOM) ekipleri FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmada, örgütün gizli haberleşme ağı 'Bylock'u kullanan, sosyal medya üzerinden Türkiye Cumhuriyeti'nin seçilmiş hükümeti aleyhine paylaşımlar yapan, örgüte eleman ve maddi destek sağlayan, örgütün yayın organlarına üye kazandıran, Bank Asya'ya örgütsel mahiyette para yatıran 20 şüpheli tespit edildi. Tespit edilen şüphelilerin FETÖ/PDY ile iltisakı nedeniyle 667 sayılı KHK ile kapatılan Çağlayan Basın Yayın Dağıtım Pazarlama ve Sanayi Ticaret Limited Şirketinde çalıştığının belirlendiği öğrenildi. Bunun üzerine polis, Elazığ merkezli Adana, Aksaray, Bingöl, Denizli, Adıyaman, İstanbul, Malatya, Amasya ve Samsun'da eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.



Gözaltına alınan 20 şüphelinin Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesinde ifadesi tamamlandı. Şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 11'i tutuklandı. 9 şüpheliden 1'i savcılıktan, 8'i ise mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.



(Kamil Can Kılıç / İHA)