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Fetö Operasyonunda 10 Kişi Göz Altını Alandı

Fetö Operasyonunda 10 Kişi Göz Altını Alandı

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından dün akşam yapılan operasyonla, aralarında akademisyen ve memurların bulunduğu 10 kişi göz altına alındı.

Fetö Operasyonunda 10 Kişi Göz Altını Alandı

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından dün akşam yapılan operasyonla, aralarında akademisyen ve memurların bulunduğu 10 kişi göz altına alındı. Akademisyenler ve memurlar emniyetteki sorgularının ardından adliyeye çıkartılacaklar. - DÜZCE

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