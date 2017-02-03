Fetö Okulları Yöneticisi 3 Kişi Tutuklandı

Kayseri’deki FETÖ/PDY Terör Örgütü soruşturması kapsamında yakalanan 3 kişi tutuklandı.

Fetö Okulları Yöneticisi 3 Kişi Tutuklandı

Kayseri'deki FETÖ/PDY Terör Örgütü soruşturması kapsamında yakalanan 3 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen FETÖ/PDY Terör Örgütü Soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan M.S., M.A.T. ve A.A. düzenlenen operasyonlarla yakalanarak gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 3 kişi, Kayser İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildikten sonra sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye çıkarılmıştı.

Adliyeye çıkarılan 3 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAYSERİ

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