Fetö'nün Ytü'deki Yapılanmasına Yönelik Dava

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yıldız Teknik Üniversitesinde (YTÜ) açığa alınan, aralarında 7 profesörün de bulunduğu 22'si tutuklu 83 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanmasına devam ediliyor.



İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesince Çağlayan'daki İstanbul Adliyesindeki büyük salonda görülen duruşmada, tutuklu sanıklar Prof. Dr. Abdullah Bal, Doç. Dr. Bülent Vural, Prof. Dr. Celal Kocatepe, Doç. Dr. Deniz Güney, Prof. Dr. Mehmet Uzunoğlu, Prof. Dr. Muğdeşem Tanrıöven, Doç. Dr. Tamer Çoşkun, Prof. Dr. Turgut Kocatürk ile öğretim üyeleri ve memurlar Bünyamin Yağcıtekin, Harun Akif Kabuk, İbrahim Özbek, Kadir Kahveci, Mehmet Rıfat Kamber, Muhammed Çinkaya, Mustafa Başıbüyük, Mustafa Dağcan Baştürk, Osman Gürbüz, Özkan Şen, Selahattin Aydoğdu, Serdal Şahin, Yusuf Duran ile Köksal Avincan katıldı.



Tutuklu sanıklardan savunma yapmak isteyen sanıkların savunması tamamlandı. Bazı tutuklu sanıklar savunmalarını yapmak için süre talep etti.



Savunmasını tamamlayan tutuklu sanıkların avukatları da beyanda bulunarak, müvekkillerinin tahliyelerini talep etti.



Duruşma, tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam ediyor.



Mahkeme heyetinin, yarın ara kararı vermesi bekleniyor.



İddianamede, sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan ayrı ayrı 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.