Fetö'nün Ytü'deki Yapılanmasına Yönelik Dava

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yıldız Teknik Üniversitesinde (YTÜ) açığa alınan tutuklu sanık Prof. Dr. Kocatürk, "Bank Asya'ya talimatla para yatırıyor olsam, 2014'te yatırdığım para 2012 ve 2013 yılından az olamazdı. Yakın olduğu için sadece para yatırmak amacıyla kullandım, kredi kartı bile almadım." dedi.



İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesince Çağlayan'daki İstanbul Adliyesindeki büyük salonda görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Prof. Dr. Abdullah Bal, Doç. Dr. Bülent Vural, Prof. Dr. Celal Kocatepe, Doç. Dr. Deniz Güney, Prof. Dr. Mehmet Uzunoğlu, Prof. Dr. Muğdeşem Tanrıöven, Doç. Dr. Tamer Çoşkun, Prof. Dr. Turgut Kocatürk ile öğretim üyeleri ve memurlar Bünyamin Yağcıtekin, Harun Akif Kabuk, İbrahim Özbek, Kadir Kahveci, Mehmet Rıfat Kamber, Muhammed Çinkaya, Mustafa Başıbüyük, Mustafa Dağcan Baştürk, Osman Gürbüz, Özkan Şen, Selahattin Aydoğdu, Serdal Şahin, Yusuf Duran ile Köksal Avincan katıldı. Duruşmada 15 tutuksuz sanık ile tarafların avukatları da hazır bulundu.



Örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcı olduğu tespit edilen Selahattin Aydoğdu, savunmasında, isminin o programa nasıl girdiğini bilmediğini, "ByLock" ismini medyadan öğrendiğini söyledi.



Babasının köy korucusu olduğunu ve ailesinin sürekli terörden çektiğini anlatan Aydoğdu, "Ben böyle bir ailede terör örgütü üyesi olarak suçlanıyorum. Benim bu örgütle hiçbir şekilde bağım olmamıştır. Numaramı 3 telefonda kullandım 2010 yılından itibaren. Bu programla hiçbir ilgim yok." diye konuştu.



Tutuklu sanık Prof. Dr. Turgut Kocatürk de iddianamede kendisine ait bazı kişisel bilgilerin yanlış olduğunu belirterek, düzeltilmesini istedi.



Talimatla para yatırmadığını ifade eden Kocatürk, "Bank Asya'ya talimatla para yatırıyor olsam, 2014'te yatırdığım para 2012 ve 2013 yılından az olamazdı. Ocak ve Şubat ayalarında para yatırma nedenim ise döner sermayeden bir önceki yılın paralarının bu ay yatmasıdır. Yakın olduğu için sadece para yatırmak amacıyla kullandım, kredi kartı bile almadım. Parayı 2015 yılında başka bir bankaya almam, bankanın ödeme güçlüğü çekmesi nedeniyle baya zaman almıştır." ifadelerini kullandı.



Kocatürk tüm terör örgütlerini hem de darbe girişiminde bulunan teröristleri lanetlediği söyledi.



Duruşma sanıkların savunmalarını yapmasıyla devam ediyor.



İddianamede, sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan ayrı ayrı 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.