FETÖ'nün yayın organı olduğu gerekçesiyle kayyum atanan, daha sonra kapatılan Zaman gazetesinin eski yönetici ve yazarlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Mümtazer Türköne ve Şahin Alpay'ın da bulunduğu 21'i tutuklu 30 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi