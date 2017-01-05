Fetö'nün "Yargı İmamları" Dahil 18 Kişi Adliyeye Sevk Edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan, aralarında örgütün yargı imamlarının da bulunduğu Anayasa Mahkemesi çalışanı 18 kişi adliyeye sevk edildi.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ soruşturması kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan, aralarında örgütün "yargı imamları"nın da bulunduğu Anayasa Mahkemesi çalışanı ikisi kadın 18 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Sağlık kontrolünün ardından Ankara Adliyesine getirilen şüphelilerin soruşturmayı yürüten savcıya ifade vermeleri bekleniyor.



Cep telefonlarında terör örgütünün iletişim için kullandığı ByLock uygulaması bulunan şüphelilerden birinin, örgütün para işlerini takip ettiği, farklı hesaplara yüklü miktarda para transfer ettiği belirlendi.



Şüphelilerden bir kadının pilot eşinin de darbe girişiminde görev aldığı ve soruşturma kapsamında tutuklu bulunduğu öğrenildi.