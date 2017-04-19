Feto'nun Videolarını İzleyen Bylock'çu Karı-Koca Yakalandı (2)
KOCA TUTUKLANDI, HAMİLE EŞİ SERBESTKayseri'nin Melikgazi İlçesi Belsin Mahallesi'ndeki bir internet kafede, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in videolarını izlediği ve örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullandığı iddiasıyla gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen M.M. ile eşi Y.M.
KOCA TUTUKLANDI, HAMİLE EŞİ SERBEST
Kayseri'nin Melikgazi İlçesi Belsin Mahallesi'ndeki bir internet kafede, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in videolarını izlediği ve örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullandığı iddiasıyla gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen M.M. ile eşi Y.M., savcılık sorgularının ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. M.M. tutuklanarak Nevşehir Cezaevi'ne gönderilirken, hamile eşi Y.M. ise adli kontrol şartı ve yurtdışı yasağı konularak serbest bırakıldı.