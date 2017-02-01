Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ayağına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 kişi adliyeye sevk edildi.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün OMÜ yapılanmasına yönelik 6 gün önce operasyon düzenlemiş, aralarında ByLock kullandıkları ileri sürülen Yrd. Doç., araştırma görevlileri, okutman, öğretim görevlileri, idari personel ve işçilerden oluşan 6'sı kadın 15 kişiyi gözaltına almıştı.
KOM Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan 15 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN
Fetö'nün Üniversite Ayağından 15 Kişi Adliyeye Sevk Edildi
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ayağına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 kişi adliyeye sevk edildi.
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ayağına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 kişi adliyeye sevk edildi.