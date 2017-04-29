Fetö'nün 'Üniversite Abilerine' Operasyon Yapıldı

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Nevşehir merkezli 8 ilde 'üniversite abileri'ne eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında Nevşehir merkezli Yozgat, Mersin, İstanbul, Kocaeli, Samsun, Çorum, Malatya ve Kayseri olmak üzere 9 ilde üniversite abilerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonlarda A.K., A.Ş., M.B., Ö.Y., M.B., T.C., V.G., Y.B., H.Ç., A.K., H.A., A.O., M.S., M.Y. olmak üzere 14 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. - NEVŞEHİR