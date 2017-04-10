Fetö'nün Üniversite "Abi"Leri Tutuklandı

Nevşehir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün "üniversite abisi" 5 kişi tutuklandı. Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün "üniversite abi"si oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan astsubaylıktan ihraç edilen Muhammed A., polislikten ihraç edilen Şenol Ö., Engin D., Mefa A. ve üniversite öğrencisi Erkan A., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. 5 zanlı, çıkartıldıkları Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.



(Coşkun Sağlamdin /İHA)