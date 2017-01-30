Fetö'nün "Türkiye Avukatlarının İmamı"Nın Davası

Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklanan örgütün "Türkiye avukatlarının imamı"nın yargılanmasına başlandı.



Tokat Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "Terör örgütü yöneticiliği" suçundan tutuklu yargılanan FETÖ'nün "Türkiye avukatlarının imamı" Şenel Somuncu katıldı.



Duruşmada söz alan Somuncu, savunma yapmayacağını belirterek, "Cezaevinde uygun ortam olmadığı için savunmamı hazırlayamadım. Mahkemenizden savunmamı hazırlamam için ek süre istiyorum ve tahliyemi talep ediyorum." dedi.



Mahkemeye heyeti, Somuncu'ya savunmasını hazırlaması için ek süre verilmesi ve tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 6 Mart'a erteledi.



FETÖ'nün "Türkiye avukatlarının imamı" olduğu iddia edilen Somuncu, polis ekiplerince 10 Eylül'de Ankara'da yakalanmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. "Terör örgütü yöneticiliği" iddiasıyla hazırlanan iddianamede Somuncu hakkında 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası isteniyor.



Somuncu'nun, 2010 yılındaki Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS) 117 net yapan ve öğretmenlikten ihraç edilen eşi Fikriye Somuncu ise "terör örgütü üyesi olma" iddiasıyla tutuklanmıştı.